Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи лета у нас от средата на 20-и век досега

Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи лета в България от средата на 20-и век досега, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), цитирани от БТА.

Астрономическото лято започва с настъпването на лятното слънцестоене на 21 юни 2025 г. и продължава до настъпването на есенното равноденствие на 22 септември 2025 г. Метеорологичното лято е календарният тримесечен период от 1 юни до 31 август 2025 г.

Метеорологични факти

Лятото на 2025 г. е със средни сезонни температури над нормата, с отклонение от нея между плюс 0,5 и 3 градуса по Целзий. То е по-малко горещо от най-горещото за последните 13 години лято на 2024 г., но също е едно от най-горещите лета в България от 1950 г. насам. Лятото на 2025 г. е и едно от най-сухите лета в България от 1950 г. насам, подобно на лятото на 2000 и 2012 г. Сезонните суми на валежите са под климатичната норма - между 7 и 74% от нея.

Юни на 2025 г. е по-малко топъл от юни на 2024 г., но много по-топъл от юни през 2023 г. Юли на 2025 г. е един от най-горещите след юли на 2012 и 2024 г., но август през 2025 г. е най-малко топлият месец август за последните пет години. Най-високата измерена температура е 43,5 градуса на 26 юли в град Монтана. Най-ниската минимална температура в станция в населено място e 2,2 градуса на 27 август в град Чепеларе, област Смолян, а най-ниската минимална температура е измерена на връх Мусала на 1 юни - минус 3,3 градуса. В София най-високата измерена температура е 38,2 градуса на 26 юли, а най-ниската - 6,6 градуса на 26 август.

Юни на 2025 г. е най-сухият месец юни от 1950 г. насам. Юли през 2025 г. е най-сухият месец юли от 2017 г. насам. Август на 2025 г. е с повече валежи от август на 2024 г. Най-голямото измерено 24-часово количество валеж е 71 милиметра от дъжд в село Граматиково, област Бургас, на 20 август. В София най-голямото 24-часово количество валеж е на 28 юни - 30 милиметра от дъжд.

Значими метеорологични събития

През периода 22-27 юни отначало времето е слънчево и температурите на 26 и 27 юни достигат 40-41 градуса, но на 27 юни следобед от северозапад приближава долина с добре изразен студен атмосферен фронт, който през нощта срещу 28 юни преминава през страната. На много места има краткотрайни, но интензивни валежи и гръмотевични бури, регистрирани са и градушки.

През периода 1-8 юли, под влияние на висок баричен гребен и антициклонално приземно барично поле, времето е слънчево и температурите са високи от климатичните норми - предимно между 35 и 40 градуса, а през последните дни в отделни райони от Дунавската равнина и Горнотракийската низина и до 41-42 градуса. През последните дни от периода се развива купесто-дъждовна облачност, в отделни западни райони има интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки.

През периода 19-27 юли отново е много горещо, като на 25-26 юли максималните температури в низините са около и над 40 градуса.

В отделни дни от юли по черноморското крайбрежие се наблюдава явлението upwelling (издигане на дълбоки морски води до брега). Температурата на морската вода рязко се понижава с 10-15 градуса. Явлението е с продължителност до 2-3 денонощия.

През периода 8-11 август във високите слоеве на атмосферата в Южна Европа се изгражда баричен и термичен гребен. Времето е слънчево, с високи температури, като през последния ден от периода максималните на отделни места достигат 40 градуса.

През нощта срещу 23 август преминава студен атмосферен фронт. Вятърът от северозапад се усилва, развива се купесто-дъждовна облачност и на места има краткотрайни валежи, гръмотевични бури, градушки и силни пориви на вятъра. На 24 август, при ясно време и временно стихване на вятъра, минималните температури по високите полета в Югозападна България се понижават до 6-7 градуса, а на връх Мусала - до минус 2 градуса.

През периодите 2-3, 6-9, 14-16 и на 28 август в резултат на продължителен умерен, с пориви временно до силен вятър от североизток вълнението на морето по северното и южното крайбрежие се увеличава до умерено (3-4 бала).

На 31 август през страната преминава студен атмосферен фронт. Развива се купесто-дъждовна облачност и на места има краткотрайни валежи от дъжд, с количества на отделни места до 20-40 мм. Поривите на вятъра в Дунавската равнина достигат до 20 метра в секунда.

Опасни явления

Лятото на 2025 г. се характеризира с продължителни горещи вълни, множество големи полски и горски пожари, краткотрайни силни бури с градушки и локални наводнения вследствие на интензивни валежи.

През юни на различни места в страната са отчетени повече от пет поредни дни с максимална температура на въздуха над 32 градуса (гореща вълна). Най-продължително горещо е в районите на Петрич и Сандански. На 27 юни паднали мълнии са предизвикали два пожара в житни блокове в селата Черногорово и Росен, община Пазарджик. Същия ден от силна гръмотевична буря с валеж от дъжд и град са нанесени щети по селскостопанска продукция, сгради и пътища в община Гърмен.

През периодите от 30 юни до 9 юли и от 19 до 29 юли цялата страна е обхваната от гореща вълна. Високите температури, продължителният безвалежен период и човешка небрежност са причина на различни места в страната да бушуват десетки пожари. На 25 юли пламва пожар край село Илинденци, община Струмяни, от който са изпепелени около 100 хиляди декара площи. На 26 юли пожар възниква в село Рани луг, община Трън, където са изгорели около 20 къщи, близо половината от селото. С преминаването над страната на атмосферни смущения на 7 юли в град Лом и на 28 юли в град Раковски са регистрирани гръмотевични бури, интензивни валежи от дъжд и град, и силен вятър. Наводнени са улици, нанесени са щети по покриви и огради, има счупени стълбове на електрозахранването и изкоренени дървета, временно са били блокирани участъци от пътната мрежа.

През периода 3-17 август в страната отново има гореща вълна. През първата половина на месеца големи пожари обхващат горски и полски площи в общините Харманли и Сунгурларе, както и в защитената местност Калимок-Бръшлен между Русе и Тутракан. В Бургаско, Старозагорско и Кърджали паднали мълнии запалват сухи треви. На 22 август от интензивни валежи, придружени със силен вятър, са причинени локални наводнения, повалени са дървета, нанесени са повреди по електропреносната мрежа и инфраструктурата в Монтана, и великотърновското село Джулюница.

Агрометеорологични факти

През юни развитието на земеделските култури протича с ускорени темпове, при наднормени температури. През второто и третото десетдневие са регистрирани екстремно високи температури, които се отразяват неблагоприятно върху растежа и развитието на растенията. Поднормените валежи и високият водоразход на растенията през периода са предпоставка за интензивно изразходване на почвените влагозапаси. Това обуславя повсеместна екстремна почвена и атмосферна суша.

През юли сухото и горещо време поставя под въпрос оцеляването на част от пролетните култури, отглеждани при неполивни условия. Вследствие на поднормените валежи към края на месеца продуктивните почвени влагозапаси са напълно изчерпани в много от полските райони на страната. При задълбочилия се дефицит на влага голяма част от слънчогледа, отглеждан при неполивни условия, е със силно нарушен тургор, с малки, недобре гарнирани пити. При царевичните посеви се наблюдава пожълтяване и изсъхване на листата от долните етажи на растенията. Вследствие на неблагоприятните агрометеорологични условия се увеличават повредите при земеделските култури - листни пригори по царевицата и слънчогледа, стерилност при зеленчуковите култури от късното производство, преждевременен листопад при някои трайни насаждения.

През първата половина на август задълбочилата се лятна суша и екстремно високите температури са причина за компрометиране на реколтата от царевица и слънчоглед на много места в страната. Необичайно ниски са получените добиви от слънчоглед, на места - под 100 килограма за декар, а значителна част от царевичните посеви, отглеждани при неполивни условия, няма да бъдат реколтирани.

Падналите валежи в края на второто и през третото десетдневие на август са неравномерно разпределени и твърде закъснели за късните земеделски култури, отглеждани при неполивни условия. Валежите в края на август овлажняват предимно горния почвен слой и подобряват условията за провеждане на дълбока оран и предсеитбени обработки на площите, предвидени за засяване с есенници. В края на месеца отсъства продуктивна влага в 50 и 100 см почвен слой.

Вследствие на наднормените летни температури при ранните бели винени сортове грозде много по-рано от обичайните срокове се наблюдава технологична зрелост.

Хидрологични факти

През по-голямата част от сезона лято речните нива в България са останали без съществени изменения или са се понижавали. В резултат на валежи в отделни дни са регистрирани краткотрайни повишения, по-съществени през периодите 27-30 юни и 4-6 август. През трите летни месеца водните количества на всички реки са били под месечните норми. През последното десетдневие на юли река Лебница, в района на хидрометричната станция при село Лебница, е пресъхнала. От последното десетдневие на юли и през целия месец август река Факийска, в района на хидрометричната станция при село Зидарово, и река Ропотамо в района на хидрометричната станция, при село Веселие, също са пресъхнали.