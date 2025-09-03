Баница с топени кори

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

“Най-бързата баница в света откъм направа. И една от най-пухкавите!”, ни пише Димитър Димитров.

ПРОДУКТИ

400 г фини кори за баница или “Сърбиянка”

300 г сирене

6 яйца

250 г кисело мляко

200 мл газирана вода

100 мл олио

1 бакпулвер

50 г масло

щипка сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Разбиваме яйцата с щипка сол. Добавяме млякото, олиото, бакпулвера и водата. Разбъркваме добре. Накрая слагаме и натрошеното сирене.

Разбъркваме отново. Всяка кора свиваме леко като топка. Вземаме правоъгълна тава и на дъното ѝ размазваме част от маслото.

Топим всяка кора бързо и не много обилно в сместа. Редим корите една до друга и една срещу друга. Отгоре слагаме останалото масло, нарязано на парченца.

Печем баницата в загрята на 200 градуса фурна в продължение на 35-40 минути. Изваждаме я, оставяме я да се охлади за кратко и я нарязваме на парчета.