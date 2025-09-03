Баница с топени кори

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
“Най-бързата баница в света откъм направа. И една от най-пухкавите!”, ни пише Димитър Димитров.
ПРОДУКТИ
400 г фини кори за баница или “Сърбиянка”
300 г сирене
6 яйца
250 г кисело мляко
200 мл газирана вода
100 мл олио
1 бакпулвер
50 г масло
щипка сол
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Разбиваме яйцата с щипка сол. Добавяме млякото, олиото, бакпулвера и водата. Разбъркваме добре. Накрая слагаме и натрошеното сирене.
Разбъркваме отново. Всяка кора свиваме леко като топка. Вземаме правоъгълна тава и на дъното ѝ размазваме част от маслото.
Топим всяка кора бързо и не много обилно в сместа. Редим корите една до друга и една срещу друга. Отгоре слагаме останалото масло, нарязано на парченца.
Печем баницата в загрята на 200 градуса фурна в продължение на 35-40 минути. Изваждаме я, оставяме я да се охлади за кратко и я нарязваме на парчета.