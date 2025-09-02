През нощта на 3 и 4 септември ще се боядисва тръбата за Бургас на тунел „Траянови врата“

На 3 и 4 септември през нощта ще се почистват и боядисват стените на тръбата за Бургас на тунел „Траянови врата" на АМ „Тракия". За изпълнение на планираните дейности от 20 ч. на 3 септември /сряда/ до 6 ч. на 4 септември /четвъртък/ временно ще бъде ограничено преминаването през тръбата за Бургас. През следващата нощ от 20 ч. на 4 септември /четвъртък/ до 6 ч. на 5 септември /петък/ в същата тръба ще се боядисват стените. Докато се изпълняват предвидените дейности през нощта трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за София, съобщиха от АПИ.

Периодичното почистване на съоръженията е важно за безопасността на движение и по-добрата видимост на шофьорите.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.