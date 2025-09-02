На 7 септември спират движението в участъци от пътя Димитровград - Хасково и Хасково - Минерални бани

На 7 септември /неделя/, от 10 ч. до 12 ч., за провеждане на лекоатлетическия крос „Ванко Дяков", ще бъде ограничено преминаването по път I-5 в участъка от гр. Димитровград /при 278-ми км/ до пътен възел „Хасково" /при 288-ми км/. Ще се спре движението и по път III-806 Хасково – Минерални бани, в отсечката от пътен възел „Хасково" до началото на град Хасково. Трафикът ще се ограничава поетапно и на участъци за преминаване на участниците, а автомобилите ще изчакват на място, съобщиха от АПИ.

Превозните средства ще се ограничават в следните участъци:

Участък 1 – в Димитровград ще се спира движението по дясното платно на бул. „Трети март", в отсечката от кино „Химик" до кръговото кръстовище с път I-5 Димитровград - Хасково;

Участък 2 – от края на гр. Димитровград до пътен възел „Хасково", съвпадащ с път I-5 /от 278-ми до 288-ми км/ и по път III-806 Хасково - Минерални бани в участъка от пътен възел „Хасково" до началото на гр. Хасково. Състезателите ще използват само аварийната лента на десните платна на двете отсечки. Колоната ще се придружава от два автомобила, обозначени с пътна сигнализация. Те ще пренасочват в лявата лента за движение, идващите превозни средства от посока Димитровград, ще сигнализират местоположението на участъците и ще ограничават скоростта на преминаващите автомобили в близост до състезателите.

Участък 3 – в гр. Хасково, от началото на града при км 0 на път III-806 Хасково – Минерални бани до кръстовището с бул. „Съединение" и след това по бул. „Г. С. Раковски" до хотел „Аида", където ще е финалът на състезанието.

Трафикът ще се регулира от „Пътна полиция", като движението в отделните участъци ще бъде пускано веднага след преминаване на участниците в кроса. За безопасното провеждане на състезанието е необходимо шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената пътна сигнализация, указанията на придружаващите колоната автомобили и регулировчиците.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.​