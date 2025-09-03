ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илияна Йотова ще участва в откриването на семинар ...

Православен календар за 3 септември, вижте кой има имен ден днес

Св. свщмчк Антим, еп. Никомидийски. Преп. Теоктист. Св. Фива дякониса. Св. мчца Василиса Никомидийска. Св. Йоаникий II, патр. Сръбски

Св. Антим се родил в гр. Никомидия и получил християнско възпитание. Бил човек с високи добродетели, смирен и изпълнен с любов към Бога и ближните си. Затова бил избран за епископ на града. По време на гоненията св. Антим се оттеглил в едно село и оттам управлявал епархията си. По заповед на император Максимиан бил посечен с меч пред очите на християните.

Имен ден празнува Антим

