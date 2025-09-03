Интензивно е движението на ГКПП Капитан Андреево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Интензивно е движението на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Капитан Андреево на границата с Турция на вход за леки автомобили, както и на граничните преходи с Румъния. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция" (ГДГП). Информацията за трафика по границите е към 6:00 часа.

Остава преустановена работата на фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, поради ниското ниво на река Дунав. Предупреждават се водачите да използват алтернативни гранични преходи.

Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Нормално е движението на всички гранични контролно-пропускателни пунктове със Сърбия и Република Северна Македония.

Пътят до Ксанти през Златоград ще бъде затворен на гръцка територия за всички превозни средства до 13 септември 2025 г. поради ремонтни дейности. През този период се препоръчва преминаване през Маказа.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.