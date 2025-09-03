Вижте къде няма да има вода в София на 4 септември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 4 септември (четвъртък) 2025 г. във връзка с почистване и дезинфекция на резервоар "Ловджийска чешма" се налага спиране на водоподаването от 11:00 до 23:00 ч. Това съобщиха от „Софийска вода". Засегнатите райони са:

в.з. Градищe

в.з. Ловджийска чешма

в.з. Белика в района на ул. „Славей", ул. „Роза" и ул. „Невен"

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси:

в.з. Градище – ул. „Младежка" кръстовището с ул. 3 - след 23:00ч. на 04 септември

в.з. Ловджииска чешма – до Ловджийската чешма - след 23:00ч. на 04 септември.

На 4 септември (четвъртък) 2025 г. във връзка с монтаж на спирателен кран и подмяна на пожарен хидрант на ул. „Проф. Петър Шапкарев", кв. „Кръстова вада" се налага спиране на водоподаването от 10:30 до 18:30 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

бул. „Черни връх" № 109, № 113 и № 117, ул. „Проф. Петър Шапкарев", ул. „Нилсън Мандела" от ул. „Флора Кънева"до ул. „Д-р Борис Вълчев".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Проф. Петър Шапкарев" на кръстовището с ул. „Нелсън Мандела".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода" АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода" АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!