Олег Асенов: От 12 часа на 6 септември мерят средната скорост на всички магистрали и на отсечки с концентрация на катастрофи

До края на годината ще бъдат покрити 1200 км с камери за контрол на средната скорост, каза директорът на Националното тол управление

На 6 септември в 12 часа ще стартира правоприлагането за измерване на средна скорост. Те към момента са 14, със старта ще бъдем готови с 22 отсечки, които ще покриват всички магистрали, така и ключови отсечки с висока концентрация на катастрофи. Това съобщи в Министерския съвет директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов, който каза, че е имало оперативно заседание на правителството за мерките за безопасност при движението по пътищата.

Асенов заяви още, че управлението е изготвило график до края на годината, с който да бъдат покрити повече от 1200 км за контрол за средната скорост. На сайта на управлението са описани всички отсечки, които текущо са преминали първоначална проверка и ще бъдат поетапно включвани в системата за контрол. За всяка е написано къде се намира, на кой път е, приложена е и карта на съответния наблюдаван участък, заяви той.

Контролът за претоварването на камиони ще стартира около 15 октомври. В момента тече калибриране на кантарите за мерене на товара в движение, точките за контрол поетапно увеличавани. Националното тол управление ще използва времето за да бъдат максимален брой участъци и точки за контрол за бъдат калибрирани. Предвижда се кампания с фирмите и превозвачите за процеса за премерване на товара в движение, за да бъдат те подготвени и запознати.

Контролните точки при старта на мерене на претоварването на камионите ще са 20, избрани са на база на статистика. Те са на авгомагистрали и на първокласни и второкласни пътища. Предвидени са максимален брой от 100 точки, но не всички е необходимо да бъдат калибрирани, защото не навсякъде има голямо натоварване, каза още шефът на тол управлението.