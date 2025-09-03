От 5 септември основният ремонт на Дунав мост при Русе продължава в 320-метров участък в посока Румъния

Трафикът ще преминава двупосочно в обновеното трасе в посока България

От 5 септември основният ремонт на Дунав мост при Русе ще продължи със строителни дейности в 320-метров участък в платното в посока Румъния. В момента завършва ремонтът в платното за България и по него ще бъде пренасочен трафикът по съоръжението.

В обновеното трасе са монтирани реставрирания парапет и ограничителните системи. Предстои полагането на маркировка, която се предвижда да завърши до 4 септември.

Припомняме, че основният ремонт на Дунав мост се извършва на етапи, като на обекта се работи ежедневно. Първо се ремонтира част от едното платно, а след това и другото, а работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се извършват строителни дейности.

От петък – 5 септември, стартира ремонта на 320 м в платното в посока Румъния. След ограничаване на трафика и въвеждане на временната организация на движение ще започнат дейности по почистване и подготовка на строителната площадка – демонтиране на пешеходния парапет и стълбове за осветление, премахване на съществуваща асфалтобетонова настилка, хидроизолацията и тротоара.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост" на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура".