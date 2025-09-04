ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жълт фасул с прясна чубрица

1112

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ 

“Предлагам ароматна лятна яхния от жълт фасул с прясна чубрица”, ни пише Наталия Панчева.

ПРОДУКТИ

За 4 порции: 

500 г жълт фасул, 4 скилидки чесън, 2 моркова, 2 домата, 1 глава лук, 2 с.л. олио, 2 с.л. брашно, сол, прясна чубрица, магданоз, черен и червен пипер на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Почистваме жълтия фасул и го нарязваме. Наситняваме лука, морковите и чесъна. Задушаваме ги в малко олио. Щом омекнат, добавяме жълтия фасул и червения пипер. 

Заливаме с вода, разбъркваме и оставяме да се задуши на слаб огън. Овкусяваме яхнията със сол и черен пипер. Щом сосът се редуцира, добавяме настърганите домати и разбъркваме. Щом ястието отново заври, го сгъстяваме с брашното, разтворено в малко вода.

Готвим още няколко минути при постоянно бъркане. Накрая добавяме прясната чубрица и магданоза. По желание поднасяме топлото ястие с пълномаслено кисело мляко. 

