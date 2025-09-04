"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

“Предлагам ароматна лятна яхния от жълт фасул с прясна чубрица”, ни пише Наталия Панчева.

ПРОДУКТИ

За 4 порции:

500 г жълт фасул, 4 скилидки чесън, 2 моркова, 2 домата, 1 глава лук, 2 с.л. олио, 2 с.л. брашно, сол, прясна чубрица, магданоз, черен и червен пипер на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Почистваме жълтия фасул и го нарязваме. Наситняваме лука, морковите и чесъна. Задушаваме ги в малко олио. Щом омекнат, добавяме жълтия фасул и червения пипер.

Заливаме с вода, разбъркваме и оставяме да се задуши на слаб огън. Овкусяваме яхнията със сол и черен пипер. Щом сосът се редуцира, добавяме настърганите домати и разбъркваме. Щом ястието отново заври, го сгъстяваме с брашното, разтворено в малко вода.

Готвим още няколко минути при постоянно бъркане. Накрая добавяме прясната чубрица и магданоза. По желание поднасяме топлото ястие с пълномаслено кисело мляко.