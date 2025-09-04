ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 4 септември ще преобладава слънчево време

Слънце Снимка: Pixabay

Днес ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. След обяд главно над Западна България ще се развива купеста облачност и ще има изолирани краткотрайни превалявания. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток, ще е слаб, в Източна България и Дунавската равнина – умерен. Дневните температури ще се понижат и максималните ще са между 28° и 33°, в София – около 29°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. След обяд главно над масивите в Югозападна България ще се развива купеста облачност и ще има изолирани краткотрайни превалявания. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 15°, предаде НИМХ, цитиран от БТА.

