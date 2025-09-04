ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Одеса: Над 20 дрона атакуват града, отек...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21228491 www.24chasa.bg

Православен календар за 4 септември

2108

Св. свщмчк Вавила, еп. Антиохийски. Св. прор. и боговидец Моисей

Моисей е една от най-важните старозаветни личности - автор на първите 5 книги от Библията - Моисеевото Петокнижие (Тора). Свещената книга го сочи като основна фигура за спасяването на израилтяните от египетски плен и преселението им в Ханаан, както и за консолидирането на еврейските племена около култа към бог Яхве. Нему се приписва и обявяването на десетте Божи заповеди, които, според преданието, получил лично от Бога в планината Синай.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол