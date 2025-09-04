Православен календар за 4 септември

Св. свщмчк Вавила, еп. Антиохийски. Св. прор. и боговидец Моисей

Моисей е една от най-важните старозаветни личности - автор на първите 5 книги от Библията - Моисеевото Петокнижие (Тора). Свещената книга го сочи като основна фигура за спасяването на израилтяните от египетски плен и преселението им в Ханаан, както и за консолидирането на еврейските племена около култа към бог Яхве. Нему се приписва и обявяването на десетте Божи заповеди, които, според преданието, получил лично от Бога в планината Синай.