Домашен чипс с мента и лимон

КОЙ ГОТВИ

“Предлагам рецепта за печен картофен чипс, изключително хрупкав, с приятен златист цвят и свеж ментов аромат”, ни пише Марияна Бончева.

ПРОДУКТИ

5-6 големи картофа

зехтин, настърганата кора на един лимон

малко лимонов пипер

ситна морска сол

стръкчета прясна мента

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Обелваме картофите и ги нарязваме на тънки шайби като за чипс. Слагаме нарязаните картофи в купа, пълна с леденостудена вода, и ги оставяме да престоят в нея около 10 минути.

Изваждаме картофите, отцеждаме ги от водата и ги подсушаваме върху кухненска хартия или чиста кърпа. В купа смесваме зехтина с лимоновата кора, лимоновия пипер и морската сол.

Изсипваме вътре картофите и внимателно ги разбъркваме. Подреждаме ги върху намазнена тава, без да се застъпват, за да останат хрупкави.

Печем в предварително загрята фурна на 200 градуса. След първите 15 минути ги обръщаме и връщаме във фурната за още около 15 минути. Поднасяме картофките топли, поръсени със стръкчета свежа мента и украсени с резенчета лимон.