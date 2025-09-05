Домашен чипс с мента и лимон

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
“Предлагам рецепта за печен картофен чипс, изключително хрупкав, с приятен златист цвят и свеж ментов аромат”, ни пише Марияна Бончева.
ПРОДУКТИ
5-6 големи картофа
зехтин, настърганата кора на един лимон
малко лимонов пипер
ситна морска сол
стръкчета прясна мента
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Обелваме картофите и ги нарязваме на тънки шайби като за чипс. Слагаме нарязаните картофи в купа, пълна с леденостудена вода, и ги оставяме да престоят в нея около 10 минути.
Изваждаме картофите, отцеждаме ги от водата и ги подсушаваме върху кухненска хартия или чиста кърпа. В купа смесваме зехтина с лимоновата кора, лимоновия пипер и морската сол.
Изсипваме вътре картофите и внимателно ги разбъркваме. Подреждаме ги върху намазнена тава, без да се застъпват, за да останат хрупкави.
Печем в предварително загрята фурна на 200 градуса. След първите 15 минути ги обръщаме и връщаме във фурната за още около 15 минути. Поднасяме картофките топли, поръсени със стръкчета свежа мента и украсени с резенчета лимон.