Кола пламна на пътя Варна - Бургас, движението е в една лента

Временно движението по път I-9 Варна – Бургас в участъка Баня – Слънчев бряг, при км 187 се осъществява двупосочно в една лента поради горящ автомобил.

Трафикът се регулира от екип Пътна полиция. Шофирайте внимателно, призовават от АПИ.