Заявленията за помощи при безработица в САЩ достиг...

Кола пламна на пътя Варна - Бургас, движението е в една лента

1924
Пожарна Снимка: Архив

Временно движението по път I-9 Варна – Бургас в участъка Баня – Слънчев бряг, при км 187 се осъществява двупосочно в една лента поради горящ автомобил.

Трафикът се регулира от екип Пътна полиция. Шофирайте внимателно, призовават от АПИ.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Пожарна

