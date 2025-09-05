Топли почивни дни, но в планините и по морето - облаци

На север ще е по-подходящо за плаж, в неделя се чака дъжд в Рила, Пирин и Добруджа

Предстоящите три почивни дни за Деня на Съединението - събота, неделя и понеделник, ще са топли и подходящи за разходки. Температурите ще варират от 15 до 30 градуса, но по високите части в планините и по морето ще е облачно, може и да превали.

Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Температурите по Черноморието ще са от 19 до 30 градуса. Морската вода на север ще е 24 градуса, а на юг малко по-топла - 25. Морето ще е спокойно, със съвсем слабо вълнение и вълни около метър и половина до два. По Южното Черноморие ще е по-топло, но и по-облачно, особено след Бургас.

В планините в събота ще е слънчево сутринта, но следобед и там се очакват облаци. Вятърът над 2500 метра ще бъде лек до умерен от север, максималните температури там ще са 11-14 градуса, а на 1500 метра - 20-23. В неделя температурите ще са същите, но ще бъде слънчево, облаци може да има най-вече над Рила и Пирин. В понеделник се очакват валежи и гръмотевици в Рила, Пирин и Добруджа. По морето и планините ще бъде облачно, но топло. Кадърът е от Поморие. Снимка: Весела Бачева

Много хора потеглят към морето още в петък. Тогава минималните температури ще са 15 - 20 градуса в страната, максималните - 31-36, а по Черноморието - от 21 до 30 градуса. Тези, които си останат в София, също ще имат много топъл петък с

дневни температури до 31 градуса

Сутринта по Черноморието ще има ниски облаци, а на запад облачността ще бъде разкъсана. През деня над страната ще има слънчеви часове.

Топло ще бъде и в събота и неделя - от 13 до 35 градуса в страната, в София - около 31, а по морето - от 19 до 30. В Западна България ще бъде предимно слънчево, а по Черноморието - ветровито с облаци от високия етаж. Вятърът ще е слаб - до 20 км/ч от запад, а по високите части на планините - до 25 км/ч от север.

В понеделник над Западна и Централна България ще има значителна облачност, а по морето ще е ветровито с облаци от високия етаж. Следобед облаците ще се уплътнят, в планините може да превали, но през нощта постепенно ще се изяснява. Вятърът в страната ще е слаб - около 20 км/ч от югоизток. По високите части на планините ще трябват връхни дрехи, които да пазят от вятър със сила около 30 км/ч. Температурите ще са от 13 до 34 градуса, в района на София - около 29, по Черноморието дневните температури ще са 27- 30 градуса.

Във вторник и в сряда по Черноморието слабо ще превалява, а на запад ще пече.

В четвъртък от север ще проникне нова вълна хладен въздух

с превалявания в източните части на страната. Дневните температури ще са от 25 до 30 градуса. В петък ще има повече слънце над цялата страна и слабо ще се затопли. В събота над Западна България ще има облаци от високия етаж, а на изток ще бъде слънчево с летни температури - от 31 до 36 градуса.