На 5 септември рожден ден имат

1384

Васил Василев, бизнесмен, председател на Общобългарския комитет “Васил Левски” и на Фондация “Братя Василеви”, основател на Съюза на работодателите

Тереза Маринова, олимпийска, световна и европейска шампионка на троен скок

Величко Конакчиев, журналист

Проф. Венцислав Цветков, ръководител на клиника “Ушни, носни и гърлени болести” на ВМА, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Проф. Иво Христов, социолог

Минчо Коралски, създател на НОИ, бивш изпълнителен директор на Агенцията за хора с увреждания

Димитър Христов, началник на болнична аптека УМБАЛ “Софиямед”

Д-р Николай Михайлов, началник на Отделението по съдова хирургия в УМБАЛ “Пълмед”

Доц. Стоян Александров, съветник в УМБАЛ “Софиямед”

Д-р Мария Търнева-Иванова, началник на Отделение по неонатология в УМБАЛ “Пълмед”, Пловдив

Теодора Бургазлиева, Мис България 2002 г.

