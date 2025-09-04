Паркирането в центъра на Варна ще е безплатно през почивните дни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През трите празнични дни – 6, 7 и 8 септември, синята зона във Варна няма да работи и паркирането в центъра на града ще е безплатно, съобщиха днес от пресцентъра на Общината. Шофьорите обаче трябва да спазват правилата за спиране, защото в противен случай ги грозят санкции, или принудително преместване на автомобила.

Във вторник синята зона вече ще работи нормално от 9:00 до 20:00 часа.

Безплатното паркиране в центъра на града е традиционен жест от Общината към шофьорите през празнични дни. Последно синята зона не работи в Деня на Варна – 15 август.