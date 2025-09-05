ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георги Рачев: На почивния 6.IX ще е топло като за хубаво празнично облекло

Проф. Георги Рачев

Времето през трите почивни дни ще е топло и сухо, прогнозира синоптикът проф. Георги Рачев пред Би Ти Ви.

На 6-и има прекрасно време за хубаво празнично облекло. Посрещаме празниците на 30-31 градуса. Времето е сухо, валежите са дискусионни, каза той.

За дългия уикенд мнозина ще тръгнат и към планините. На Юндола на 1200 м надморска височина ще е хладно сутрин. В Пампорово ще е от 11 до 22 градуса и няма да вали.

По Южното Черноморие може да се очакват леки валежи. Водата там е около 25 градуса. В Китен и Обзор ще бъде около 16-26 градуса.

Северна България температурите се са около 30 градуса. 

Над цяла Европа е топло. Септември започва ударно и прилича повече на края на август. Температурите в момента са с 4-5 градуса над средните за месеца. Сутрините вече са свежи и хлади, по-нататък ще стане и по-хладно. Днес денят продължава точно 13 часа, на 22-и септември ще са 12 на 12. Прекрасно време, но много сухо.

Проф. Георги Рачев

