Ремонтът на Дунав мост при Русе продължава в нов 320-метров участък в посока Румъния

Основният ремонт на Дунав мост при Русе от днес продължава в нов 320-метров участък в посока към Румъния, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Заради преместване на фургоните със строителни материали, както и на тези, използвани като място за отдих на работниците, които извършват строително-монтажните дейности, движението по съоръжението беше спряно за около час рано тази сутрин, съобщи БТА.

Областният управител Драгомир Драганов, цитиран от пресцентъра на областната администрация, отчете, че за това време са се натрупали малко над 200 леки автомобила и около 30 камиона, които изчакват да преминат от България към Румъния. 20 минути след това обаче образувалата се колона вече беше изчезнала.

Драганов уточни, че продължава прилагането на т.нар. адаптивен подход за управление на трафика, което означава, че с предимство ще се пропускат автомобилите от страната, където има повече изчакващи да преминат. Всички трасета за заплащане на таксата за преминаване през съоръжението на леки и товарни автомобили също са отворени, така че да не се ограничава по никакъв начин капацитетът за преминаване през Дунав мост. От 5:00 до 7:00 часа тази сутрин е спиран и част от тежкотоварния трафик в участъка между гара Бяла и град Бяла. Целта беше камионите над 12 тона да се пропускат поетапно към Русе, така че да не се образуват колони от изчакващи тирове, които да блокират трафика в самия град.

От АПИ припомнят, че основният ремонт на Дунав мост, чието начало беше поставено на 10 юли м.г., се извършва на етапи, като на обекта се работи всекидневно. Първо се ремонтира част от едното платно, а след това и другото, а работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се извършват строителни дейности.

В новия участък, който се ремонтира от днес, предстоят дейности по почистване и подготовка на строителната площадка. Това включва демонтиране на пешеходния парапет и стълбове за осветление, премахване на съществуваща асфалтобетонова настилка, хидроизолацията и тротоара.

Българският участък от Дунав мост е с дължина 1,057 километра.