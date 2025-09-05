ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокуратурата повдига обвинения за тежка телесна п...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21237956 www.24chasa.bg

На 9 и 10 септември ще се почиства и боядисва тръбата за София на тунел „Траянови врата“ на АМ „Тракия“

1456
Тунел "Траянови врата" СНИМКА: Архив

На 9 и 10 септември през нощта ще се почистват и боядисват стените на тръбата за София на тунел „Траянови врата" на АМ „Тракия". За изпълнение на планираните дейности от 20 ч. на 9 септември /вторник/ до 6 ч. на 10 септември /сряда/ временно ще бъде ограничено преминаването през нея. През следващата нощ от 20 ч. на 10 септември /сряда/ до 6 ч. на 11 септември /четвъртък/ в същата тръба ще се боядисват стените. Докато се изпълняват предвидените дейности през нощта трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за Бургас.

През нощта на 3 и 4 септември аналогични дейности бяха извършени и в тръбата за Бургас. Периодичното почистване на съоръженията е важно за безопасността на движение и по-добрата видимост на шофьорите.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Тунел "Траянови врата" СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание