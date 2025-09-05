Чака ни хубаво време за почивните дни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През нощта времето над страната ще остане предимно ясно с разкъсана висока облачност, но след полунощ над крайните източни райони ще започне да се образува и ниска облачност или мъгла, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология, предава БТА.

Над по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, само над източните райони ще духа слаб вятър от север-североизток. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промята - близко до средното за месеца.

Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност.

Преди обяд над източните райони ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдят между 29° и 34°, в София – около 29°.

По Черноморието преди обяд ще има ниска облачност или мъгла, а след обяд разкъсана висока.

Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 28°.

Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 15°.

В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността.

Ще бъде без съществени валежи, възможни са само изолирани превалявания в неделя в крайните югоизточни райони, а в понеделник в следобедните часове и в планините в Югозападна България.

Вятърът ще е най-често североизточен, предимно слаб, в Източна България до умерен. Температурите ще са без особена промяна - преобладаващите максимални ще бъдат между 28° и 33°.