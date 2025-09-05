На 9 и 10 септември движението по АМ „Хемус“ ще е в активната лента при км 0 към София и при 8-ми км към Варна

От 9 ч. до 18 ч. на 9 септември /вторник/ и 10 септември /сряда/, движението по АМ „Хемус" ще се осъществява в активната лента при км 0 в посока София и при 8-ми км в посока Варна като ще се ограничи преминаването в изпреварващата. Промяната в организацията на движение е за асфалтови работи при изграждането на „прозорец" в средната разделителна ивица на магистралата. Той е необходим за осигуряване на преминаването от едно платно в друго, във връзка с предстоящите ремонтни дейности на асфалтовата настилка в участъка, които ще започнат от 15 септември, съобщиха от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.