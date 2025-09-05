Полагат маркировка на пътя София - Перник от 9 до 12 септември

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Теменужка Петкова: Стабилната финансова система и ...

От 9 до 12 септември ще се полага маркировка в участъци от път I-1 София – Перник и Северната скоростна тангента. Шофирайте внимателно!

От 9 септември /вторник/ до 12 септември /петък/, между 8 ч. и 18 ч., ще се полага маркировка по участък от път I-1 София – Перник и в две отсечки на Северна скоростна тангента. Необходимо е шофьорите да карат внимателно и да спазват пътната сигнализация.

При изпълнението на планираните дейности движението по път I-1 в 6-километровата отсечка от изхода на София до границата с област Перник ще се осъществява без ограничение и с повишено внимание.

Обновяване на маркировката в двата участъка на Северната скоростна тангента ще се извърши между 9-и и 14-и км на тангентата в двете посоки, както и по пътния възел „Ботевградско шосе" с Околовръстното шосе на София.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

