Бели стени, огледала и “невидим” гардероб създават илюзията за простор в жилище от едва 59 кв. метра

Масичка с двоен плот, печелила награда за българска мебел, е дизайнерският акцент в апартамента в Монтана

В ограниченото като площ жилище е ценен всеки квадратен метър и вътрешното оформление винаги е сериозно предизвикателство за дизайнера. Така е и в този случай.

Апартаментът е в нова сграда с чудесна локация - в центъра на Монтана и в близост до парк с езеро. Концепцията на дизайнерката Сибила Калафатова е базирана именно на илюзията за повече пространство, за максималното и практично усвояване на наличната квадратура. Целта е постигната преди всичко чрез преобладаващите светли цветове, изцяло белите стени, единната подова настилка от паркет и присъствието на огледала. Дизайнерката Сибила Калафатова

Макар че разполага с едва 59 квадратни метра, жилището има две спални и парадоксалното е, че едната от тях е по-просторна от самата дневна зона. Но въпреки това холът заедно с кухнята предлага всички удобства за домакинство с едно дете.В къта за отдих е избран диван, предвидливо проектиран да е с функция “сън”

при необходимост. Благодарение на френски механизъм той се трансформира лесно в спалня с широк матрак. Масичката до него също е съобразена с пространството, изработена е по авторски проект на дизайнерката и е печелила награда за българска мебел. Предназначена е да изпълнява различни роли благодарение на двойния си плот, който чрез завъртане излиза от основната си форма, за да добави допълнително площ с тежест върху него 3,8 кг.

Родителското спално помещение е просторно и позволява изграждането на дрешник зад двойното легло. Така гардеробното отделение остава “невидимо” и е достъпно от двете страни на спалнята посредством плъзгащи се в стената врати с огледала. СНИМКИ: Димо Димов

В интериорната концепция е вплетена и темата за близост с природата. Като част от нея е стенописът на планини в детската стая, която е потопена в ефирни, светли тонове и е декорирана с интересни допълнения, важни за малката обитателка.

Водещи акценти в това светло жилище са декоративните рамки по стените и авторските картини, специално създадени за него. Част от тях са вдъхновени от модерни течения, а друга част изразяват личната индивидуалност и предпочитания на собствениците - младо семейство с активен начин на живот и малко дете.