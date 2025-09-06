ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 100 родолюбиви българи пресъздават в Пловдив с...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21241605 www.24chasa.bg

На 6 септември рожден ден имат

1560

Румяна Кючукова, заместник-председател на Международната инвестиционна банка

Бисер Петков, бивш министър на труда и социалната политика

Доц. д-р Александър Христов, комуникационен специалист, управляващ партньор на агенция “Параграф 42”

Чл.-кор. проф. Иван Ангелов, икономист

Проф. Анатоли Кръстев, челист

Стефан Радев, кмет на Сливен

Лорита Радева, общински съветник и зам.-председател на Комисията по околна среда към Столичния общински съвет

Крум Дончев, рали шампион

Вяра Аджова, народна певица

Джина Стоева, попфолк певица

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3