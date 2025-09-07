На 7 септември рожден ден имат

Д-р инж. Иван Вутов, заместник-управител на “Геотехмин” ООД и председател на Съвета на директорите на “Геотрейдинг”
Инж. Делчо Николов, председател на УС на “Асарел-Медет” АД
Искра Михайлова-Копарова, зам.-председател на ПГ на “ДПС - Ново начало” в 51-ото НС, бивш евродепутат
Сашо Дончев, собственик на “Овергаз”, собственик на “Сега” ЕАД и издател
Антонина Зетова, треньор на женския национален отбор по волейбол, бивша националка по волейбол
Войн Войнов, бивш футболист и треньор по футбол
Гинка Чавдарова, бивш изпълнителен директор на Националното сдружение на общините
Искрен Пецов, певец и композитор
Любомир Пеевски, белетрист и драматург
Стефан Рядков, актьор