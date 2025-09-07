На 7 септември рожден ден имат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Д-р инж. Иван Вутов, заместник-управител на “Геотехмин” ООД и председател на Съвета на директорите на “Геотрейдинг”

Инж. Делчо Николов, председател на УС на “Асарел-Медет” АД

Искра Михайлова-Копарова, зам.-председател на ПГ на “ДПС - Ново начало” в 51-ото НС, бивш евродепутат

Сашо Дончев, собственик на “Овергаз”, собственик на “Сега” ЕАД и издател

Антонина Зетова, треньор на женския национален отбор по волейбол, бивша националка по волейбол

Войн Войнов, бивш футболист и треньор по футбол

Гинка Чавдарова, бивш изпълнителен директор на Националното сдружение на общините

Искрен Пецов, певец и композитор

Любомир Пеевски, белетрист и драматург

Стефан Рядков, актьор