ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дете и млада жена са убити при руска ракетна атака...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21241621 www.24chasa.bg

Честит рожден ден на Мария Райчева!

1644
МАРИЯ РАЙЧЕВА

Днес рожден ден празнува Мария Райчева от отдел “Оживление”.

Тя е не само красива, но и много талантлива. Разбира и от мода, и от музика, и от всичко важно в живота. Затова са интересни и значими страниците, които подготвя в “24 часа”.

Освен със стройната си манекенска фигура тя се отличава с чувство за хумор, ведър характер и позитивно настроение. Но най-вече е добър човек - винаги помага на всеки в нужда, а и намира дом на десетки бездомни животинки.

Желаем ѝ от сърце да е здрава и да сбъдне всичките си мечти!

МАРИЯ РАЙЧЕВА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3