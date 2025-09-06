ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 100 родолюбиви българи пресъздават в Пловдив с...

Православен календар за 6 септември

Православен календар СНИМКА: Архив

Св. мчк Ромил. Св. мчк Евдоксий. Преп. Архип. Чудо на св. архангел Михаил

Евдоксий бил военачалник по времето на император Диоклетиан и ревностен християнин. Когато започнало преследването им, избягал със семейството си на пустинно място. Императорът не се примирил с измяната на смелия си воин и изпратил по дирите му войска.

След като Евдоксий отказал да принесе жертва на езическите идоли, му отнели военното звание и го подложили на изтезания. Накрая го осъдили на смърт.

След него смъртта си намерили съпругата му Василиса, децата му и още много войници, които Евдоксий бил посветил в християнството.

Православен календар СНИМКА: Архив

