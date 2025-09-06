Променят движението в центъра на София заради щафетния маратон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението в София ще бъде променено заради традиционния маратон на 6 септември, с който се отбелязва Съединението на България и Източна Румелия.

В центъра на столицата ентусиасти ще се състезават на класическата дистанция от 42 км, разделена в 6 поста. Маратонът ще се проведе от 9 до 13:30 часа.

Маршрутът е около стадион "Васил Левски", като това ще засегне движението около него. Столична община обяви промените, които ще засегнат централните улици и градския транспорт.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

От 08:00 часа на 05.09.2025 г. до 07:00 часа на 06.09.2025 г. на моста пред Националния стадион „Васил Левски" – 2 паркоместа.

От 07:00 часа на 06.09.2025 г. до приключване на мероприятието на моста пред Националния стадион „Васил Левски".

От 07:30 до 13:30 часа на 06.09.2025 г. се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки по:

Ул. „Ген. Гурко" между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" и бул. „Васил Левски".

Ул. „Любен Каравелов" между ул. „Ген. Паренсов" и ул. „Ген. Гурко".

Бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" между бул. „Цар Освободител" и ул. „Проф. Фр. Нансен".

Бул. „Драган Цанков" между ул. „Митрополит Кирил Видински" и бул. „ Евлоги и Христо Георгиеви".

Южното пътно платно на бул. „България" между бул. „Черни връх" и бул. „Акад. Ив. Гешов".

Бул. „Черни връх" и ул. „Проф. Фр. Нансен" между бул. „Свети Наум" и бул. „Васил Левски".

Бул. „Пенчо Славейков" между бул. „България" и бул. „Витоша".

Тунела на НДК, участъка, водещ към бул. „Черни връх" и бул. „България" (бившето трасе на трамвай № 6).

От 04:30 до 14:00 часа на 06.09.2025 г. частично се променят маршрутите на градския транспорт, както следва:

Автобусна линия № 9 (в посока пл. „Орлов мост") ще се движи: от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" надясно по бул. „Цар Освободител", надясно по бул. „Васил Левски", по ул. „Шипка" и по маршрута си.

Автобусите ще спират на временна спирка на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" на 50 метра преди бул. „Цар Освободител" в посока пл. „Орлов мост".

Автобусна линия № 72:

- в посока ж.к. „Западен парк": от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" по бул. „Цар Освободител", по бул. „Васил Левски", по бул. „Патриарх Евтимий", по бул. „Прага", ул. „Св. Георги Софийски" и по маршрута.

- в посока "Плиска": от ул. „Св. Георги Софийски" направо по бул. „Прага", по бул. „Ген. Скобелев" и транспортен тунел НДК, бул. „Васил Левски", по ул. „Шипка", по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" и по маршрута.

Автобусите ще спират на временна спирка на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" на 50,00 метра от бул. „Цар Освободител" в посока ж.к. „Западен парк" и на всички съществуващи тролейбусни и автобусни спирки в променения участък на маршрута.

Автобусна линия № 76 (в посока ж.к. „Гоце Делчев"): от бул. „Цариградско шосе" по бул. „Цар Освободител", по бул. „Васил Левски", бул. „Патриарх Евтимий" (връщане по бул. „Ген. Скобелев" и транспортен тунел НДК), наляво по бул. „Прага", ул. „Св. Георги Софийски", по бул. „Акад. Ив. Е. Гешов", бул. „П. Ю. Тодоров" и по маршрута си, двупосочно;

Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни и тролейбусни спирки в променения участък на маршрута и на спирка с код 1288 „Пл. "Орлов мост" на бул. „Цариградско шосе" преди бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" в посока ж.к. „Гоце Делчев", за автобусна линия № 280, N1 и тролейбусни линии №№ 3, 4, 5 и 11.

Автобусни линии №№ 3, 84 (в посока ул. „Ген. Гурко"): от бул. „Цариградско шосе" надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви", обратен завой при ул. „Шипка" (Военна академия), бул. „Евлоги и Христо Георгиеви", бул. „Цариградско шосе" и по маршрутите си.

Автобусите ще спират на спирка с код 1288 „Пл. "Орлов мост" на бул. „Цариградско шосе" преди бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" в посока СУ „Св. Климент Охридски" (за автобусна линия №№ 280, N1 и тролейбусни линии №№ 3, 4, 5 и 11), и на спирка с код 0442 „Военна академия" на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" след ул. „Шипка" в посока пл. „Орлов мост" (за автобусни линии №№ 9, 72, 75 и 213).

Автобусна линия № 94 (в посока СУ „Св. Климент Охридски"): от бул. "Свети Наум" наляво по бул. "Черни връх", по бул. "Джеймс Баучър", по ул. "Стоян Михайловски" и по маршрута до "Студентски град".

Автобусите да спират на съществуващите трамвайни спирки по бул. "Джеймс Баучер" и на съществуващите автобусни спирки по бул. "Черни връх" за линия № Х9.

Автобусна линия № 204 (в посока ж.к. „Гоце Делчев"): от бул. „Цариградско шосе" по бул. „Цар Освободител", по бул. „Васил Левски", бул. „Патриарх Евтимий" (връщане по бул. „Ген. Скобелев" и транспортен тунел НДК), наляво бул. „Прага", ул. „Св. Георги Софийски", наляво по бул. „Акад. Ив. Е. Гешов", по бул. „България" и по маршрута си, двупосочно.

Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни и тролейбусни спирки в променения участък на маршрута и на спирка с код 1288 „Пл. "Орлов мост" на бул. „Цариградско шосе" преди бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" в посока в посока ж.к. „Гоце Делчев" (за автобусна линия №№ 280, N1 и тролейбусни линии №№ 3, 4, 5 и 11).

Автобусна линия № 604:

- в посока Институт „Пирогов": от бул. „Цариградско шосе" по бул. „Цар Освободител", наляво по бул. „Васил Левски", бул. „Патриарх Евтимий", наляво по бул. „Прага", ул. „Св. Георги Софийски", надясно по бул. „Акад. Ив. Е. Гешов" и по маршрута си;

- в посока гара „Искър": от бул. „Пенчо Славейков" наляво по бул. „Прага", бул. „Ген. Скобелев" и транспортен тунел НДК, бул. „Васил Левски", надясно по бул. „Цар Освободител", бул. „Цариградско шосе" и по маршрута си.

Автобусите ще спират на всички съществуващи тролейбусни и автобусни спирки в променения участък на маршрута и на спирка с код 1288 „Пл. "Орлов мост" на бул. „Цариградско шосе" преди бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" в посока Институт „Пирогов" (за автобусна линия №№ 280, N1 и тролейбусни линии №№ 3, 4, 5 и 11).

Автобусна линия № 61 ще се движи по маршрут от местност Златните мостове до спирка „Център по хигиена" (начална и крайна спирка с код: 2343 за автобусна линия № 64), както следва: от бул. „България", наляво по бул. "Акад. Ив. Евстр. Гешов", обратен завой на ул. „Св. Г. Софийски" и бул. "Акад. Евстр. Гешов", по бул. „България" и по маршрута си двупосочно.

В променения участък автобусите ще спират на спирки:

- 0269 бул. „Акад. Ив. Евстр. Гешов" за автобусни и тролейбусна линии №№ 64, 74, 604, N4 и ТБ8;

- 2342 „Център по хигиена" за автобусни и тролейбусни линии №№ 64,74,604, N4, ТБ1, 2, 8, 9;

- 2343 „Център по хигиена" за автобусни и тролейбусни линии №№64,74,604, N4, ТБ1, 2, 8, 9.

Маршрутът на тролейбусна линия № 6 се скъсява до пл. „Руски паметник":

- от ж.к. "Люлин-3" – ухо – по действащия маршрут до кръстовище бул. „Патриарх Евтимий"/ул. „Проф. Фритьов Нансен", направо по бул. „Патриарх Евтимий", по бул. „Ген. Скобелев" до площад „Руски паметник", обратен завой на площада, транспортен подлез „НДК", бул. „Васил Левски" и от спирка 1806 „Ул. 6 септември" по маршрут посока ж.к. „Люлин-3".

Маршрутът на тролейбусна линия № 7 се скъсява до кино „Одеон", както следва:

- от ж.к. "Люлин-3" по действащия маршрут до транспортен подлез „НДК", продължава по бул. „Васил Левски", обратен завой на кино „Одеон" (кръстовище бул. „Васил Левски"/бул. „Патриарх Евтимий" и по бул. „Патриарх Евтимий" обратно по маршрута до ж.к. „Люлин-3".