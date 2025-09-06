ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Един от биячите на полицейския шеф бил пълен отлич...

Времето София 28° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21244344 www.24chasa.bg

Километрични опашки се образуваха по пътя към Гърция

4340
Задръстване на ГКПП "Кулата". СНИМКА: ТОНИ МАСКРЪЧКА

Километрични опашки се образуваха по пътя към Гърция в първия от трите почивни дни.

Изключително тежък трафик започна още от ранните часове на деня в посока Гърция, в първия от трите почивни дни около Деня на Съединението. Движението от Благоевград до Кресна е силно натоварено, като на места се образуваха сериозни тапи, а преминаването през 15-километровото Кресненско дефиле отнема близо час.

Пътуващите от София към граничния пункт "Кулата" попаднаха в дълга опашка от автомобили, която започва още от Благоевград и продължава до Кресна. Около час отнема преминаването на тези 15 километра през Кресненското дефиле.

Въпреки напрегнатата обстановка, повечето шофьори пътуват сравнително спокойно, тъй като отиват на почивка, предава от мястото НОВА. Все пак се забелязват и „нервни изблици", които обаче не водят до рискови изпреварвания заради обезопасителните колчета в дефилето.

Очаква се трафикът да остане интензивен и в следващите часове. Властите и репортерите на място призовават пътуващите да се въоръжат с повече търпение.

Задръстване на ГКПП "Кулата". СНИМКА: ТОНИ МАСКРЪЧКА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3