ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Честит рожден ден на Мария Райчева!

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21246541 www.24chasa.bg

Православен календар за 7 септември

1092

13 Неделя след Петдесетница. Неделя преди Въздвижение. Св. мчк Созонт (Предпразненство на Рождество Богородично)

Созонт живял в тежки времена, когато християните били жестоко преследвани от властта. Веднъж, когато езичниците от град Помпеал празнували голям празник в чест на своя златен идол, Созонт отишъл тайно на езическото капище, раздробил на части идола и раздал златото на бедните християни. Узнавайки за това, езичниците го наказали със смърт. Светецът умрял в ужасни мъки през 288 г. Вярващите взели тялото му и го погребали с големи почести.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3