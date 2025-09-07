Православен календар за 7 септември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

13 Неделя след Петдесетница. Неделя преди Въздвижение. Св. мчк Созонт (Предпразненство на Рождество Богородично)

Созонт живял в тежки времена, когато християните били жестоко преследвани от властта. Веднъж, когато езичниците от град Помпеал празнували голям празник в чест на своя златен идол, Созонт отишъл тайно на езическото капище, раздробил на части идола и раздал златото на бедните християни. Узнавайки за това, езичниците го наказали със смърт. Светецът умрял в ужасни мъки през 288 г. Вярващите взели тялото му и го погребали с големи почести.