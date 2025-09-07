Пълно лунно затъмнение тази вечер

Тази вечер наблюдаваме пълното лунно затъмнение. От нашата страна то ще може да се наблюдава след изгрева на Луната, в 19:47 ч. за София и в 19:29 ч. за Варна. Максималната фаза се очаква около 21:12 ч. Данните са от Пенчо Маркишки от Института по астрономия към БАН.
Как изглежда пълното лунно затъмнение, ако бяхме в Космоса?
Слънцето, Земята и Луната се подреждат в почти права линия. Естественият ни спътник постепенно навлиза в сянката на нашата планета. Яркостта му значително намалява, а цветът се променя към тъмно жълт и червеникав.
Причината за това са слънчевите лъчи, които преминават през атмосферата на Земята, пише bTV.
В столицата - членовете на Астрономическата асоциация "София" традиционно организират наблюдения с телескопи до пилоните на НДК.
В центъра на Смолян, местния планетариум също организира наблюдения на явлението. Поводът е и 50-годишнината от основаването му.
На 7 септември 2025 г. (неделя) вечерта ще се случи пълно лунно затъмнение. От България ще може да се проследи...Публикувахте от Катедра Астрономия, СУ "Св. Климент Охридски" в Четвъртък, 4 септември 2025 г.