Пълно лунно затъмнение тази вечер

КАДЪР: Фейсбук/Катедра Астрономия, СУ "Св. Климент Охридски"

Тази вечер наблюдаваме пълното лунно затъмнение. От нашата страна то ще може да се наблюдава след изгрева на Луната, в 19:47 ч. за София и в 19:29 ч. за Варна. Максималната фаза се очаква около 21:12 ч. Данните са от Пенчо Маркишки от Института по астрономия към БАН.

Как изглежда пълното лунно затъмнение, ако бяхме в Космоса?

Слънцето, Земята и Луната се подреждат в почти права линия. Естественият ни спътник постепенно навлиза в сянката на нашата планета. Яркостта му значително намалява, а цветът се променя към тъмно жълт и червеникав.

Причината за това са слънчевите лъчи, които преминават през атмосферата на Земята, пише bTV. 

В столицата - членовете на Астрономическата асоциация "София" традиционно организират наблюдения с телескопи до пилоните на НДК.

В центъра на Смолян, местния планетариум също организира наблюдения на явлението. Поводът е и 50-годишнината от основаването му.

КАДЪР: Фейсбук/Катедра Астрономия, СУ "Св. Климент Охридски"

На 7 септември 2025 г. (неделя) вечерта ще се случи пълно лунно затъмнение. От България ще може да се проследи...

Публикувахте от Катедра Астрономия, СУ "Св. Климент Охридски" в Четвъртък, 4 септември 2025 г.

