Гъби с пресен лук

КОЙ ГОТВИ

“За първия есенен месец предлагам ястие с гъби печурки в комбинация от зелен лук, домати и свеж босилек”, ни пише Румен Петров.

ПРОДУКТИ

800 г печурки

1-2 връзки пресен лук

400 г пасирани домати

1 с.л. бяло брашно

4 г кафява захар

олио

риган

пресен босилек

черен пипер и сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Почистваме гъбите и ги слагаме в студена вода с 1 лъжица бяло брашно, за да не потъмняват.

Изплакваме ги добре, нарязваме ги на тънки филийки или на ситни кубчета и ги задушаваме в малко олио за 5-10 минути, като разбъркваме периодично.

Подправяме със сол и черен пипер. Прибавяме наситнения пресен лук и задушаваме още 5 минути до омекване.

Добавяме пасираните домати, кафявата захар и зелените подправки – риган и пресен босилек. След като заври, изключваме котлона. Поднасяме ястието топло със стръкче пресен босилек.