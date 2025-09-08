Гъби с пресен лук

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
“За първия есенен месец предлагам ястие с гъби печурки в комбинация от зелен лук, домати и свеж босилек”, ни пише Румен Петров.
ПРОДУКТИ
800 г печурки
1-2 връзки пресен лук
400 г пасирани домати
1 с.л. бяло брашно
4 г кафява захар
олио
риган
пресен босилек
черен пипер и сол на вкус
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Почистваме гъбите и ги слагаме в студена вода с 1 лъжица бяло брашно, за да не потъмняват.
Изплакваме ги добре, нарязваме ги на тънки филийки или на ситни кубчета и ги задушаваме в малко олио за 5-10 минути, като разбъркваме периодично.
Подправяме със сол и черен пипер. Прибавяме наситнения пресен лук и задушаваме още 5 минути до омекване.
Добавяме пасираните домати, кафявата захар и зелените подправки – риган и пресен босилек. След като заври, изключваме котлона. Поднасяме ястието топло със стръкче пресен босилек.