На 8 септември рожден ден имат

Янаки Стоилов, конституционен съдия, бивш министър на правосъдието
Зоя Паунова, почетен генерален консул на Швеция в България, съветник към “АстраЗенека - България”
Проф. д-р Даниела Бобева, икономист и финансист, бивш вицепремиер по икономическото развитие
Проф. д-р Христо Шивачев, дм, началник на Клиниката по детска хирургия в УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, национален консултант по детска хирургия, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”
Благой Рагин, почетен председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация
Д-р Калин Георгиев, лицево-челюстен хирург в “Пирогов”
Даниел Петров, олимпийски шампион по бокс
Иван Велчев - Йово, художник
Павел Иванов, актьор