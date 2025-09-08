На 8 септември рожден ден имат

Янаки Стоилов, конституционен съдия, бивш министър на правосъдието

Зоя Паунова, почетен генерален консул на Швеция в България, съветник към “АстраЗенека - България”

Проф. д-р Даниела Бобева, икономист и финансист, бивш вицепремиер по икономическото развитие

Проф. д-р Христо Шивачев, дм, началник на Клиниката по детска хирургия в УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, национален консултант по детска хирургия, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Благой Рагин, почетен председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация

Д-р Калин Георгиев, лицево-челюстен хирург в “Пирогов”

Даниел Петров, олимпийски шампион по бокс

Иван Велчев ­- Йово, художник

Павел Иванов, актьор