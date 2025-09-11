От 13 до 19 септември ще почистват шахти и облицовани окопи в участък от магистрала „Струма" край Перник

От 13 септември – събота, до 19 септември, между 6:30 ч. и 16 ч. ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участъка от АМ „Струма" между 10-и и 37-и км, в област Перник. Поетапно ще се работи в аварийните ленти и в двете посоки на автомагистралата, като ще се почистват облицовани окопи и шахти, съобщавато то пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

При изпълнение на дейностите временно ще се ограничава достъпът до аварийните ленти в отсечката от 10-и км до п. в. „Долна Диканя" /37-и км/, в която ще се разполага нужната техника. Трафикът в двете посоки ще преминава в активната и скоростната лента.