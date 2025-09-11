ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От 12 до 14 септември ще ремонтират аварийната лента в участък на АМ „Тракия“ в Софийска област

АМ „Тракия" Снимка: АПИ

От 9 ч. утре - 12 септември, до 9 ч. на 14 септември в платното за София между 32-и и 27-и км на АМ „Тракия" ще се ремонтира настилката в аварийната лента. При изпълнение на дейностите в 5-километровия участък трафикът ще се осъществява без ограничения в изпреварващата и активната лента на магистралата и ще е забранено навлизането в аварийната лента, съобщиха от АПИ. 

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към шофьорите е да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

