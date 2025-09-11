ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

През следващата седмица ще се почистват окопи в участък от АМ „Струма" в Софийска област

АМ "Струма" СНИМКА: Архив

От 15 септември /понеделник/, до 19 септември /четвъртък/, между 8 ч. и 16 ч. ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участъка от АМ „Струма" между км 0 и 7-и км. В отсечката на територията на Софийска област в аварийната лента в платното за Кулата ще е разположена техника за почистване на облицованите окопи. Трафикът ще преминава безпрепятствено в активната и изпреварващата лента, съобщиха от АПИ. 

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

АМ "Струма" СНИМКА: Архив

