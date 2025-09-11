Променят движението заради ремонт на бул. "Александър Стамболийски" в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отваря се за движение кръстовището на ул."Вардар" и бул."Ал. Стамболийски"

От 13.09.2025 г. до 20.12.2025 г. /включително/ се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Александър Стамболийски" между бул. „Вардар" и бул. „Константин Величков". Отваря се за движение кръстовището на ул."Вардар" и бул."Ал. Стамболийски". Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

За същия период се въвеждат и промени в организацията на движение на част от градския транспорт:

Мотрисите от трамвайна линия № 10 ще се движат от метростанция „Витоша" по действащия маршрут до кръстовище бул. „Александър Стамболийски"/бул. „Константин Величков" и по бул. „Константин Величков" по маршрута на трамвайна линия № 3 до гара Захарна фабрика, двупосочно.

Разкрива се временна автобусна линия № 8ТМ, която ще се движи с маршрут: от ж.к. Люлин 5 (крайна станция на трамвайна линия № 8) по бул. „Д-р Петър Дертлиев", наляво по бул. „Панчо Владигеров", по бул. „Царица Йоана", по ул. „Ген. Асен Николов", по ул. „Търново" до ж.к. „Люлин 8" (крайна станция на автобусна линия № 42).

Автобусите ще спират на съществуващите автобусни и трамвайни спирки по маршрута.

В посока ж.к. „Люлин 5" за линията се разкрива временна спирка на бул. „Панчо Владигеров" на 50 метра след бул. „Захари Стоянов".

Считано от 15.09.2025 г. се променя маршрутът на ученическата автобусна линия У1 както следва (в посока 32 СОУ „Св. Климент Охридски"): от Балканкар АД по маршрута до кръстовище бул. „Вардар"/ул. „Алеко Туранджа", направо по бул. „Вардар" и от кръстовището с бул. „Александър Стамболийски" по маршрута.

В променения участък автобусите ще спират на спирка с код 0296 „Бул. Вардар" за автобусна линия № 77 в посока бул. „Александър Стамболийски".

Възстановяват се маршрутите на автобусни линии № 56 и 77.

Закрива се трамвайна линия № 8.

Като обходни маршрути за движение на автомобилното движение могат да се използват:

- По ул."Антон" и бул."Тодор Александров";

- По ул."Христо Благоев" и ул."Алеко Туранджа".