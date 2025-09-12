Катастрофа на км 375 на магистрала "Хемус", движението е в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението се осъществява в една лента при км 375 на АМ "Хемус" в посока Варна поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Затворена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата. Трафикът се регулира от пътна полиция.