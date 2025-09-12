ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вълчев: Ако не възпитаме децата си в уважение към ...

Катастрофа на км 375 на магистрала "Хемус", движението е в една лента

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Временно движението се осъществява в една лента при км 375 на АМ "Хемус" в посока Варна поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Затворена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата. Трафикът се регулира от пътна полиция. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

