Фотографии от стара София напомнят за миналото на обновен апартамент

Оригиналните таванни корнизи в помещенията са запазени и повтарящият им се мотив е добавен като рамка около широкоформатните снимки

Този апартамент има две важни предимства - голяма тераса и чудесна локация. Намира се в артистична стара сграда в сърцето на столицата и носи очарованието на жилище от отминали времена.

Екипът на “Нордика студио” арх. Веселин Китанов и арх. Кристиян Паунов се отнася с уважение към даденостите и създава модерен и балансиран дом.

Жилището се състои от просторно антре, дневна с отделен кабинет, две спални, кухня с трапезария, баня и тоалетна и голяма открита тераса. Специалистите са запазили и реставрирали оригиналните таванни корнизи в помещенията и са добавили повтарящия им се мотив на някои стени като рамки около широкоформатните фотографии с гледки от стара София. Цветовата палитра е внимателно подбрана, наблегнато е на светли и неутрални тонове, на фона на които красиво изпъкват златни акценти.

Подовите настилки са комбинация от трислоен естествен паркет и гранитогрес с мраморен ефект в зоните с по-високо натоварване, а осветлението е на няколко слоя – функционални LED ленти, декоративни аплици и подчертаващи елементите в интериора акцентни лампи.

На пръв поглед дневната е отделена, но всъщност големият портал с плъзгаща се стъклена врата



между къта за сядане и кабинета позволява както изобилие от светлина, така и визуално уголемяване на пространството. Интересно е решението за отделяне на това помещение от антрето – тук вратата е избегната, а към преддверието е обърнато голямо огледало с органична форма и LED подсветка, което допълнително уголемява визуално. Входното пространство е отделено от едната от спалните с корпусна мебел по поръчка, която създава практична преграда и осигурява много място за съхранение.

И двете спални носят усещането за продължение на основната дизайнерска идея – декоративни фризове, пастелни нюанси и златни акценти. В едното помещение стените са решени в мек син нюанс, а в другото зад леглото е монтиран широкоформатен графитеносив гранитогрес с вградено осветление. Гардеробите с плъзгащи се врати включват елегантни детайли от стъкло и метал.

Кухнята е решена в светла комбинация от синьо и дървесен фурнир,

като тук златните акценти присъстват при обкова, а плотът и гърбът са от светъл технически камък. Кръглата маса е с мраморен ефект, кореспондиращ си с плотовете и подовите настилки, а столовете са с капитонирани гърбове. Като класическо жилище от миналия век, в близост до кухнята има килер, който се използва за съхранение и като мокро помещение. Той е елегантно скрит зад тапетна врата.

Оттук има достъп и до просторната открита тераса, оформена като кът за отдих с мека мебел и малка маса за кафе. Засадени в контейнери лавровишни с годините ще оформят зелена преграда, която ще осигури уединение – идеална обстановка за сутрешно кафе или вечерен коктейл.