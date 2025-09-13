ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ямал играл на обезболяващи в София. Флик бесен, че...

Времето София 28° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21284627 www.24chasa.bg

На 13 септември рожден ден имат

2636

Мария Статулова, актриса

Христо Иванов, политик, бивш министър на правосъдието

Проф. Вера Найденова, кинокритик

Акад. Никола Съботинов, физик, бивш председател на БАН

Лъчезар Богданов, главен икономист от Института по пазарна икономика

Никола Минчев, евродепутат

Цветана Пиронкова, тенисистка

Алан Цагаев, олимпийски вицешампион по вдигане на тежести

Даниел Александров, депутат

Севим Али, зам.-председател на ПГ “Алианс за права и свободи” в 51-ото НС

Антон Кутев, бивш говорител на служебните кабинети на Стефан Янев и Гълъб Донев, бивш депутат

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Красимир Вълчев: Когато стават по-късно, децата учат по-добре. Това е пътят - с дострояване на училища