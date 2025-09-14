ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кръстовден е! Вижте кои са имениците днес

На 14 септември рожден ден имат

Илиана Иванова, представител на България в Европейската сметна палата, бивш еврокомисар по иновации

Арх. Иван Шишков, бивш служебен министър на регионалното развитие и благоустройството

Антоанета Добрева-Нети, актриса и певица

Д-р Иван Вецев, акушер-гинеколог, началник на отделение “Рискова бременност” във Втора САГБАЛ “Шейново”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Д-р Мариета Райкова, управител на ДКЦ “Софиямед” - “Люлин”

Николай Тишев, политик, член на БД на “Пристанище Бургас” ЕАД

Явор Куюмджиев, енергиен експерт, бивш заместник-министър

на енергетиката

Красимир Красимиров, депутат

Никола Джамбазов, депутат

