На 14 септември рожден ден имат

Илиана Иванова, представител на България в Европейската сметна палата, бивш еврокомисар по иновации
Арх. Иван Шишков, бивш служебен министър на регионалното развитие и благоустройството
Антоанета Добрева-Нети, актриса и певица
Д-р Иван Вецев, акушер-гинеколог, началник на отделение “Рискова бременност” във Втора САГБАЛ “Шейново”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”
Д-р Мариета Райкова, управител на ДКЦ “Софиямед” - “Люлин”
Николай Тишев, политик, член на БД на “Пристанище Бургас” ЕАД
Явор Куюмджиев, енергиен експерт, бивш заместник-министър
на енергетиката
Красимир Красимиров, депутат
Никола Джамбазов, депутат