Вижте как се променя движението заради състезанието „Писта София"

Във връзка с провеждането на автомобилно състезание се забранява влизането на пътни превозни средства, престоят и паркирането, с изключение на автомобилите на участниците в събитието, както следва:

От 08.00 часа на 13.09.2025 г. до 20.00 часа на 14.09.2025 г. по западното локалното пътно платно на бул. „Александър Малинов" в участъка между ул. „Александър Паскалев" (светофарната уредба пред хотел „Грами") и ул. „Самара";

От 00.00 часа до 20.00 часа на 14.09.2025 г. по:

- бул. „Александър Малинов" в участъка между ул. „Александър Паскалев" (светофарната уредба пред хотел „Грами") и ул. „Донка Ушлинова";

- по ул. „Донка Ушлинова" в участъка между ул. „Рачо Петков - Казанджията" и ул. „Витошки камбани";

От 04.30 часа до 20.00 часа на 14.09.2025 г. се променят маршрутите на автобуси линии №№ 76, 111, 314 и 413, както следва:

Автобусна линия № 76 ще се движи съответно:

- в посока ж.к. „Младост-4": от ж.к. „Гоце Делчев" по маршрута до кръстовище бул. „Александър Малинов" - ул. „Д-р Атанас Москов" (метростанция „Акад. Александър Теодоров – Балан"), по ул. „Д-р Атанас Москов", по ул. „Божан Ангелов", по ул. „Филип Аврамов" и по маршрута;

- в посока ж.к. „Гоце Делчев": от ж.к. „Младост-4" по маршрута до кръстовище ул. „Божан Ангелов" - ул. „Д-р Атанас Москов", по ул. „Д-р Атанас Москов", по бул. „Александър Малинов" и по маршрута.

Автобусна линия № 111 (в посока ж.к. „Люлин-1,2"): от ж.к. „Младост-1" по маршрута до кръстовище бул. „Александър Малинов" - бул. „Андрей Ляпчев", по бул. „Андрей Ляпчев", по бул. „Св. Климент Охридски", по Софийски околовръстен път (северен локал) и по маршрута, двупосочно.

Автобусна линия № 314:

- в посока ж.к. „Младост-2": от с. „Бистрица" по съществуващия маршрут до кръстовище ул. „Бистришко шосе"/ул. „Рачо Петков Казанджията", по ул. „Бистришко шосе" до кръгово кръстовище Софийски околовръстен път - ул. „Бистришко шосе" - бул. „Св. Климент Охридски", по бул. „Св. Климент Охридски", надясно по бул. „Андрей Ляпчев", по бул. „Александър Малинов", по ул." Андрей Сахаров" и от спирка 0246 „Бл. 66 ж.к. Младост 1" по маршрут;

- в посока с. „Бистрица": от ж.к. „Младост-2" по действащия маршрут до кръстовище ул. „Андрей Сахаров"/бул. „Александър Малинов", надясно по бул. „Александър Малинов", по бул. „Андрей Ляпчев", по бул. „Св. Климент Охридски" до кръгово кръстовище Софийски

околовръстен път - ул. „Бистришко шосе" - бул. „Св. Климент Охридски", направо по ул.

„Бистришко шосе" и след кръстовище ул. „Бистришко шосе" - ул. „Рачо Петков Казанджията" направо по ул. „Бистришко шосе" и по маршрут.

Автобусна линия № 413 (в посока ж.к. „Младост-4"): от пл. „Централна гара" до кръстовище ул. „Д-р Атанас Москов" - ул. „Самара", по ул. „Д-р Атанас Москов", надясно по ул. „Проф. Александър Танев" до автобусното обръщателно колело в ж.к. „Младост-4", двупосочно. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Автобусни линии №№ 76, 111, 314 и 413 ще спират на всички съществуващи автобусни спирки в променените участъци от маршрутите.