Предимно слънчево време ни очаква на 13 септември, само отделни места с облаци и дъжд

В планините преди обяд облачността ще е по-значителна над Стара планината Снимка: Pixabay

Днес ще има разкъсана облачност, но над по-голямата част от страната през повечето дневни часове ще бъде предимно слънчево. На отделни места в централните и планинските райони ще има условия за слаб дъжд. Отново ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, за София - около 27°.

По Черноморието, след нощните превалявания, преди обяд облачността все още ще бъде значителна, но ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се задържи от изток-североизток и ще е по-често умерен. Максималните температури ще бъдат 24°-25°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините преди обяд облачността ще е по-значителна над Стара планината и Родопите, а след обяд увеличение на облачността ще има и над повечето масиви от Югозападна България. Най-високите части ще бъдат обхванати и от облаци. На отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток и ще бъде слаб и умерен. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 21°, на 2000 метра - около 14°, предаде НИМХ, цитиран от БТА.

