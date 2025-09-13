ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ямал играл на обезболяващи в София. Флик бесен, че...

Времето София 28° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21287285 www.24chasa.bg

Камион се запали и спря движението по магистрала "Струма" към София

1700
АМ "Струма" СНИМКА: Архив

Камион избухна в пламъци и напълно изгоря на магистрала "Струма". Инцидентът е станал до отбивката за Дупница в посока София. В района има силно задимяване.

Запалил се е влекачът на камиона. На място веднага е изпратен патрул на МВР, който е спрял движението в района на пътен възел "Бинека". Ремаркето е окачено, а шофьорът е изведен невредим, заявиха пред БНТ от пресцентъра на полицията в Кюстендил.

В камиона са превозвани бутилки със сок. Няма разлив по пътя, но движението ще остане затворено докато се обслужи местопроизшествието.

           

АМ "Струма" СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Красимир Вълчев: Когато стават по-късно, децата учат по-добре. Това е пътят - с дострояване на училища