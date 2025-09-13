Камион се запали и спря движението по магистрала "Струма" към София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Камион избухна в пламъци и напълно изгоря на магистрала "Струма". Инцидентът е станал до отбивката за Дупница в посока София. В района има силно задимяване.

Запалил се е влекачът на камиона. На място веднага е изпратен патрул на МВР, който е спрял движението в района на пътен възел "Бинека". Ремаркето е окачено, а шофьорът е изведен невредим, заявиха пред БНТ от пресцентъра на полицията в Кюстендил.

В камиона са превозвани бутилки със сок. Няма разлив по пътя, но движението ще остане затворено докато се обслужи местопроизшествието.