Кръстовден е! Вижте кои са имениците днес

Времето София 16° / 16°
Предимно слънчево на 14 септември, но на места ще превали

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31° СНИМКА: Pixabay

Днес ще е предимно слънчево, сутринта с ниска облачност над източните райони. След обяд от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в Западна България ще завали дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 27°.

По Черноморието преди обяд ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалее и ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 23°-26°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще е предимно слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в масивите от Западна България ще завали дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 23°, на 2000 метра - около 14°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА. 

