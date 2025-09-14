ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Плевнелиев: Радев е излязъл от ролята на държавен ...

Катастрофа с три коли затвори пътя между Стара Загора и Димитровград, има ранени

Сблъскали са се три леки коли край село Тракия Снимка: Архив


Пътнотранспортно произшествие затруднява движението на пътя Стара Загора – Димитровград в района на село Тракия. Пострадали са трима души. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Стара Загора.

Сигналът е получен днес в 11:44 часа. По първоначална информация, пътнотранспортното произшествие е между три леки автомобила. Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. Трима души - две жени и един мъж са откарани за преглед в медицинско заведение, посочват от полицията.

От Агенция „Пътна инфраструктура" информират, че временно движението е ограничено. Движението на всички моторни превозни средства се пренасочва по обходен маршрут през село Тракия – село Средец – село Опан – село Венец – село Разделна – Гълъбово – Симеоновград – Димитровград и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Общо 29 души са ранени при катастрофи през изминалото денонощие, припомня БТА.

