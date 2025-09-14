ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

12 754 моторни превозни средства са проверени при специализирана полицейска операция по пътищата

Специализираната полицейска акция Снимка Архив

Междинни резултати от специализираната полицейска операция за спазване Закона за движение по пътищата

12 754 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 15 096 водачи и пътници. Съставени са 2983 фиша и 807 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 23 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 10 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 13 - с над 1,2 на 1000, други двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират двама, други двама са отказали тестване.

Специализираната полицейска акция Снимка Архив

