Камион гори на магистрала "Тракия" към Бургас

Запиши се

Запиши се

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Камион гори при 289-ия км на магистрала "Тракия" към Бургас.

Движението се осъществява в изпреварващата лента, съобщиха от АПИ.

Камионът гори в аварийна лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".