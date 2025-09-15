ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Камион гори на магистрала "Тракия" към Бургас

Камион гори при 289-ия км на магистрала "Тракия" към Бургас. 

Движението се осъществява в изпреварващата лента, съобщиха от АПИ. 

Камионът гори в аварийна лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

