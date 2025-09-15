ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Състоянието на пребития шеф на полицията в Русе се...

Промяна в движението по "Тракия" и в двете посоки на 17 и 18 септември

АМ „Тракия" Снимка: АПИ

На 17 и 18 септември /сряда и четвъртък/, от 9 ч. до 19 ч. движението при 33-и км на АМ „Тракия" и в двете посоки ще се осъществява в активните ленти и ще бъде ограничено преминаването в изпреварващите. Промяната в организацията на движение в участъка на територията на Софийска област е за изграждането на „прозорец" в средната разделителна ивица на магистралата. Той е необходим за осигуряване на преминаването от едно платно в друго, във връзка с предстоящите ремонтни дейности на асфалтовата настилка в участъка.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

